Ancora sangue sulle strade: incidente mortale tra Fano e Pesaro. Perde la vita un centauro di 59 anni

PESARO - Schianto mortale all'una e trenta di oggi (26 agosto) a Fosso Sejore. Una Ford Fiesta, che da Fano percorreva la Statale verso Pesaro imboccando la strada per il Colle Ardizio, ha investito frontalmente nella notte un motociclista che viaggiava in sella a uno sooter 125 in direzione opposta. Il centauro è morto sul colpo.

Il dramma

Si tratta di un fanese di 59 anni. Sul posto polizia stradale, 118 e vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. la strada statale è rimasta chiusa al traffico.