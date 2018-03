Salvato dall'incendio torna dai vigili del fuoco per ringraziarli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – E’ stata salvato dall’incendio, Giorgio Cecchini, di 90 anni, in occasione della festa del papà si reca con il figlio al Comando dei vigili del Fuoco per conoscere e ringraziare i vigili del fuoco che gli hanno salvato la vita il giorno 18 febbraio 2018, alle ore 14.00, quando un violento incendio si è sviluppato all'interno di una parrucchieria, sita al primo piano di un condominio di cinque piani ubicato in piazzale Primo Maggio a Pesaro.I vigili del fuoco giunti sul posto immediatamente, con due squadre e un'autoscala, si trovarono faccia a faccia con le fiamme che stavano divorando il negozio e con il vano scala pieno di fumo denso che impediva l’esodo delle persone presenti all’interno degli appartamenti del condominio.Il lavoro di squadra dei vigili del fuoco intervenuti fece sì che alcuni vigili affrontarono l’incendio e le fiamme ed altri vigili affrontarono il fumo che aveva invaso il vano scala e minacciava l’incolumità delle persone presenti negli appartamenti.Il vigile del Fuoco Alessandro Bussaglia, munito di auto protettore, mentre percorreva il vano scala pieno di fumo e si prodigava ad aprire le finestre giunto al quinto piano trovava nello stesso vano scala, riverso a terra e in serie difficoltà respiratorie, il sig. Cecchini.Bussaglia, senza indugio, si caricava sulle spalle il sig. Cecchini e lo portava fino al pianerottolo del 2° piano, da dove successivamente venne condotto fino all’esterno dell’edificio, e consegnato ai sanitari del 118, dagli altri componenti della squadra dei vigili del Fuoco, Capo Squadra Andrea Guidi, Capo Reparto Alberto Del Prete e Vigile Coordinatore Loris Diamantini. Subito dopo furono condotte al di fuori dell’edificio altre 4 persone tra cui una signora invalida trasportata di peso con la sedia a rotelle, utilizzando anche delle maschere a doppia utenza.Il Sig. Cecchini dopo alcuni giorni di ricovero presso l’ospedale di Fano, dove è stato trattato anche in camera iperbarica, ha fatto rientro a casa in perfetta salute.Il Comandante Eugenio Barisano, a nome della squadra intervenuta, si è complimentato con il sig. Cecchini per la sua tenacia e gli ha consegnato una targa con lo stemma dei vigili del Fuoco, in ricordo di quel 18 febbraio iniziato male ma finito bene per il sig. Cecchini grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.