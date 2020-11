Il saluto a Fabio nel campo del Cristo Re. Lo striscione degli amici: “Ciao Puntone”

PESARO - “Ciao Puntone”. E’ lo striscione steso da ieri davanti al campo del Cristo Re, per ricordare uno dei fratelli della compagnia. Lo hanno messo gli amici del bar Gamba insieme a un simbolico boccale di birra: l’ultimo bicchiere, quello dello staffa. Il saluto a un compagno a cui è difficile dire addio. Fabio Renzi, 51 anni, avvocato, è stato trovato morto in caso l’altro pomeriggio. Un decesso per cause naturali che ha sconvolto i tanti che lo conoscevano. E che ora pensano a un omaggio per ricordare chi era e che cosa ha rappresentato per “quelli del Cristo Re”.



Se ci saranno tutte le autorizzazioni, e nel rispetto delle precauzioni anti Covid, si vuole organizzare un saluto sabato 7, dalle 14 alle 16.30, al campetto del Cristo Re che lo ha visto formarsi ragazzo. Ci sarà, per la benedizione, anche don Walter, il sacerdote che per tanti anni ha condiviso l’amicizia e la spiritualità con le compagnie che tra sport e parrocchia crescevano e diventavano adulte. Sarà una commemorazione particolare. Potranno entrare solo cento persone, gli altri resteranno sulla strada. Potrebbero arrivare (se non ci saranno problemi con il nuovo Dpcm) anche amici da Milano e Roma. L’adorata mamma Lellina e l’amata sorella Paola approvano e appoggiano l’idea. «Era una persona eccezionale aveva un sorriso per tutti. Ci mancherà tantissimo, Pesaro ha perso un grande amico», le parole degli amici di Fabio e di Paola. Nel dolore della perdita, La famiglia è stata travolta dall’affetto di chi a Fabio voleva bene. I ragazzi della “contrada” del porto lo ricordano così.



«Ci si frequentava allo stadio, al bar, quando era pronto per salpare: gli piaceva il mare. Adorava le nostre magliette sempre ironiche, con un messaggio importante. Fabio era benvoluto da tutti, organizzava il pranzo prima della partita della Vis, erano delle mangiate come se non ci fosse un domani… Era lo spirito dell’antico baluardo». Lo ha ricordato anche Daniel Hackett, ma sono di Massimo Ambrosini, via Instagram, le parole più commosse. «Nel corso della vita ognuno di noi ha la fortuna di incontrare qualcuno che te la migliora, la vita. E tu nella mia Fabio ci sei entrato quando ero un diciottenne spaventato, ingenuo e timido appena arrivato a Milano – scrive l’ex capitano del Milan -. Ricordo quando sei venuto a prendermi nel ristorante dove stavo iniziando a mangiare da solo e mi hai costretto a uscire per andare “in vita”. Mi hai trasmesso la passione per i film trash, mi hai convinto a mangiare l’insalata, hai organizzato a mia insaputa feste a casa mia e mi hai fatto litigare con mezzo mondo quando facevi delle cazzate immani e io ti dovevo/volevo difendere, perdonandoti l’imperdonabile, solo perché... Per me eri speciale. E, grazie a te -prosegue - ho compreso appieno il valore e la gioia della condivisione, quella pura, sincera, semplice, genuina, che ti riempe il cuore. E, anche se eri profondamente imperfetto e molte volte assolutamente insopportabile, cazzo eri simpatico, molto, totalmente unico nella tua genialità. Ed esagerato: nelle amicizie, nell’affetto che in un modo totalmente tuo eri in grado di dimostrare, nella generosità che riservavi ai tuoi cari e nella voglia irrefrenabile di goderti la vita».

«Ma soprattutto - chiosa - mi hai letteralmente trascinato a vivere quella meravigliosa, coinvolgente, essenziale passione che abbiamo condiviso per 20 anni in giro per stadi, palazzetti, piazze, girando città di mezza Europa per seguire il nostro Boss. E allora caro “Puntone” (perché da piccolo calciavi sempre la palla con la punta) ti saluto citando l’ultima strofa di una canzone in cui Springsteen parla della paura di perdere gli amici... Che io ti dedicavo, virtualmente, a ogni concerto saltando sulle tue grandi spalle... Ciao e buona fortuna mio Bobby Jean».

