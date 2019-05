Sabrina uccisa in casa con dieci coltellate: ergastolo a Safri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Condanna all’ergastolo, così come chiesto dall’accusa, per Zakaria Safri, 38 anni, marocchino, imputato dell'omicidio di Sabrina Malipiero, 52enne cassiera uccisa in casa il 13 luglio dell’anno scorso con dieci coltellate.La corte ha escluso l’aggravante della crudeltà, ma ammesso quella dei futili motivi, trasmettendo al pm gli atti per le accuse di rapina di droga e oggetti della vittima. Safri ha sempre negato di essere l’assassino, ma la Corte d’Assisie ha ritenuto sufficienti le prove: dalle impronte insanguinate in casa alle immagine di video sorveglianza che lo ritraggono mentre entra ed esce dall’appartamento. I legali della difesa, Giancluca Sanchini e Francesca Biagioli, parlano di “indagini lacunose e a senso unico”.