Sabrina uccisa in casa: â€‹adesso spunta fuori anche il movente dei soldi

di Lorenzo Furlani e Luigi Benelli

PESARO - Tra Zak e Sabrina oltre all’amicizia c’era una questione di soldi. Lo dicono due persone che conoscevano bene la vittima dell’efferato delitto di via Pantano: il suo fidanzato e un amico. «Zakaria probabilmente aveva un debito con Sabrina», hanno confidato agli inquirenti sin dalle prime ore delle indagini. E ora che l’immigrato 38enne ha ritrattato la sua confessione, negando di essere l’assassino di quella che ha definito la sua migliore amica, le indagini della squadra mobile si concentrano sull’unico aspetto rimasto sfocato nella ricostruzione dell’omicidio: il moventeI nuovi accertamenti sono volti a chiarire il rapporto tra Sabrina Malipiero, commessa 52enne graziosa e minuta, e Zakaria Safri, marocchino di 38 anni senza un lavoro fisso, ora in carcere per l’accusa di aver ammazzato la donna e, più che principale, ancora unico sospettato dell’inchiesta.