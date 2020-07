Pesaro, la ruspa toglie la sabbia dalla strada ma blocca i bagnanti

PESARO Passa la ruspa a togliere la sabbia dalla sede stradale ma blocca i bagnanti che vogliono andare al mare. C'è voluto l'intervento della polizia locale per stoppare l'imbuto che si è formato a Fosso Sejore. Colpa del maestrale dei giorni scorsi che ha sbattuto sulla strada cumuli di sabbi pericolosi per ciclisti e scooteristi. Quella sabbia doveva essere tolta ma le ruspe sono entrate in azione nel cuore del weekend con le spiaggie prese d'assalto. In più ci si è messa anche una perdita di olio che ha ritardato la fine dell'intervento costringendo a bonificare e a ripulire la zona dato che la macchia rappresentava un rischio per i bagnanti. Decine di bagnanti che andavano al mare, o volevano rientrare a casa, si sono ritrovati con la strada d'accesso e con il sottopasso intasato tra code, ingorghi, malumori e l'arrivo dei vigili a provare a disciplinare la fila. © RIPRODUZIONE RISERVATA