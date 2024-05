PESARO - La scuola Dante Alighieri va giú. É iniziata la demolizione di uno dei simboli del quartiere Soria di Pesaro. "La Dante" la chiamano generazioni di soriani doc passati su quei banchi: non erano pochi quelli che hanno assistito questa mattina alle prime mosse della ruspa.

Per rifare la Dante Alighieri, c'è un investimento di 6,5 milioni di euro, di cui i due terzi coperti da un finanziamento regionale. L'attuale immobile scolastico di Soria verrà demolito e ricostruito nella parte relativa alle classi e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. La nuova struttura di Soria si svilupperà su due livelli: il piano terra sul lato di via Gattoni, il secondo piano collocato nella parte di via Fedeli. I lavori, secondo i tempi indicati nell'appalto, dureranno due anni dall'avvio del cantiere.