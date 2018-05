Rubate anche 46 ceramiche in Comune: «Servono subito le telecamere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dopo il furto all’ex palazzo comunale di Fiorenzuola di Focara, il sesto quartiere San Bartolo e l’Ente Parco, tornano a chiedere all’Amministrazione comunale una maggiore attenzione e la messa in sicurezza dell’accesso e degli uffici sede del quartiere e dell’anagrafe comunale.Intanto un ultimo sopralluogo, effettuato dai tecnici dell’Ente Parco, ha permesso di quantificare con esattezza il bottino che i ladri sono riusciti a portarsi via nella notte fra il 29 e 30 aprile scorso, dagli spazi museali. Le ceramiche: «E’ stata pesantemente danneggiata anche la sala del palazzo che ospita il museo del Parco e fossile – spiega il presidente dell’Ente, Davide Manenti – l’ultima verifica effettuata dal personale del Parco, ha permesso di accertare che 46 sono stati i pezzi di ceramiche trafugati. Un numero consistente questo, rispetto a quanto si pensava, dopo il primo sopralluogo fatto all’indomani del furto. Si tratta di ceramiche storiche di varie forme, di piccole e medie dimensioni. Abbiamo consegnato l’elenco delle ceramiche sottratte ai carabinieri di Gabicce. E’ però difficile quantificarne l’esatto valore economico, trattandosi di pezzi storici e presi in modo casuale da una teca all’altra, e quindi non appartenenti a un’unica serie di ceramiche esposte».Oggi gli uffici comunali all’interno del palazzo resteranno ancora chiusi, per permettere le verifiche e la sostituzione di alcune porte danneggiate, in particolare quella dell’ufficio anagrafe. «All’assessore Luca Bartolucci – commentano D’Angeli e Baggiarini – torniamo a chiedere la previsione di un paio di telecamere video, come presidio ai punti più sensibili del borgo».