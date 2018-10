Rubano una minimoto e razziano alcolici dal bar: sgominata baby gang

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – C’è anche un pesarese nalla baby gang sgominata dai carabinieri di Cattolica. Che hanno identificato la banda che nei giorni scorsi aveva asportato una minimoto dal circuito motor park destando tanto clamore soprattutto attraverso la diffusione del fatto sui social. Determinante la puntuale attività investigativa svolta dagli uomini dell’Arma che, anche attraverso la visione di vari filmati ed immagini, riuscivano ad incastrare ed identificare gli autori del fatto. Sono stati quindi denunciati in stato di libertà G.S., 18 enne, pregiudicato, residente a San Giovanni in Marignano, C.E., 20 enne pregiudicato rumeno residente a Pesaro.Nel corso delle stesse indagini i militari facevano luce anche sul furto perpetrato, sempre nella stessa notte, in danno di un bar-ristorante di Gabicce Mare da dove, gli stessi indagati, ai quali si aggiungeva un 16 enne N.J.D. residente in un comune della Valconca e un quarto complice tuttora in corso di identificazione, dopo aver scardinato la porta di ingresso, asportavano bevande e liquori per un ingente valore. Solo per il 20 enne rumeno è scattata altresì la denuncia per il furto di un motociclo Benelli 125, poi recuperato e restituito alla legittima proprietaria mentre, rimane invece tuttora da ricercare la minimoto oggetto del furto. Non si esclude che, per la risonanza attivata sui social sia stata fatta sparire in tutta fretta pregiudicandone cosi il rinvenimento.