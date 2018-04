Gli rubano il furgone da usare per la spaccata: «Seconda volta, basta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’altra notte il furto da Cardellini Moto. Era stato utilizzato un camion rubato all’azienda Solution come ariete.Il titolare della ditta Christian Tamburinelli, conosciuto per l’azienda Trona, si sfoga: “Non è la prima volta, nel giro di un anno e mezzo ci hanno rubato due camion. Il primo fu usato come ariete in una tabaccheria per tentare di prendere le slot machine, ma il colpo saltò. Avevano rubato in quell’occasione anche attrezzi da lavoro. L’altro giorno ci hanno preso un altro camion per il furto da Cardellini. Assistiamo impotenti a una crescita di furti senza precedenti. Abbiamo subito anche due furti in casa, con mia madre che si è ritrovata i ladri in camera che aprivano i cassetti. E un’altra volta al piano inferiore. Cosa sta diventando Pesaro? Le telecamere di videosorveglianza non servono. Piuttosto bisognerebbe che ci siano più forze dell’ordine e che il Comune possa investire in vigilantes che controllino i quartieri”