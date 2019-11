Pesaro, ruba una ruota alla bicicletta: un 60enne condannato a quattro mesi di carcere

PESARO - Ruba una ruota di una bicicletta, finisce a processo e condannato. Il fatto risale alla primavera del 2018, ma la giustizia fa il suo corso. Perché chi ha subito il danno ha sporto querela e il ladro è stato individuato. In pratica un uomo sulla sessantina, all’esterno dell’allora Iper Rossini, aveva messo gli occhi su una city bike. Ma non riuscendo a rubarla, perché legata a un palo con un lucchetto, si era accontentato di portare via la ruota anteriore.

Ma fu scoperto e da qui è iniziato un iter giudiziario che lo ha visto imputato per furto aggravato dall’aver agito su beni esposti alla pubblica fede. In pratica beni posti in vie pubbliche per i quali si fa affidamento alla buonafede della collettività affinché non vengano rubati o danneggiati. Ieri mattina in tribunale a Pesaro l’avvocato difensore dell’imputato, Gianluca Sanchini, ha chiesto in accordo col pubblico ministero un patteggiamento. Nel frattempo l’uomo aveva restituito chiaramente la ruota e presentato un risarcimento, motivo per cui è caduta l’aggravante. “Abbiamo chiesto il minimo della pena – ha spiegato Sanchini – è stato un episodio particolare, con un risarcimento che ha sanato in parte la posizione del mio assistito”. Ma in ogni caso il giudice ha condannato l’uomo a 4 mesi di reclusione e 120 euro di multa. Ovviamente con pena sospesa.

