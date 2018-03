Ruba prodotti elettronici e addosso ha cocaina hashish ed un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha provato a rubare all’interno del megastore dell’elettronica ma gli è andata male ed è finito in manette. I militari della stazione carabinieri di Borgo Santa Maria hanno tratto in arresto un pesarese 36enne con precedenti per stupefacenti e furti, disoccupato, in quanto nel pomeriggio di ieri è stato sorpreso dai carabinieri in servizio immediatamente dopo aver asportato, previa la rottura della confezione, alcuni accessori per l’informatica, all’interno del punto vendita Mediaworld di via Montefeltro.L’allarme è stato dato subito dopo la scoperta del furto dagli stessi dipendenti di Mediaworld che hanno subito chiamato i carabinieri e le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire un carica batteria con due porte usb del valore di euro 21,99, un taglierino e un involucro di carta stagnola del peso di 0,7 grammi contenente della sostanza stupefacente del tipo cocaina, e presso la sua abitazione un altro involucro in plastica contenente 1,5 grammi di hashish e 2,7 grammi di marijuana. Sia la droga che le porte usb gli sono state ritrovate addosso nascoste all’interno del giaccone.Anche il coltello era nascosto nelle tasche. Lo stupefacente ed il coltello sono stati immediatamente sequestrati dai carabinieri mentre l’uomo stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’ udienza per direttissima.