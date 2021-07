Ruba un bracciale in gioielleria dopo averlo provato ma la commessa se ne accorge: arrestato

PESARO - Va in gioielleria per provare dei bracciali, ma con una manovra lesta si infila l’oro in tasca. Verrà arrestato poco dopo. E’ la storia di un ghanese di 57 anni, da oltre 20 anni residente in Italia, già noto per una serie di reati, tra cui furti in gioielleria. L’uomo ci ha provato anche a Pesaro, ma non sapeva di aver a che fare con una commessa sveglia e la squadra volante della Questura diretta dal commissario Paolo Badioli.

Qualche giorno fa l’uomo si era recato in una gioielleria di via Passeri per provare dei bracciali. Poi era uscito facendo credere di tornare a comprarne uno. Mercoledì mattina si è ripresentato dicendo che avrebbe scelto tra quelli che la commessa gli aveva mostrato. Una volta che i bracciali erano sul banco, l’uomo in una frazione di secondo ne ha messo in tasca uno. La commessa gli chiesto conto della mossa appena fatta. E lui come per magia, di fronte al sospetto della addetta, ha tirato fuori le chiavi facendo credere di non aver preso nulla. Poi se n’è andato. La commessa ha chiesto lumi anche a un’altra cliente che ha asserito di aver visto che l’uomo si era messo in tasca qualcosa di luccicante. Così ha chiamato la polizia.

La donna ha subito fornito una descrizione, soprattutto con il riferimento a una vistosa camicia a scacchi. I poliziotti si sono messi a perlustrare la zona trovando il ghanese alla stazione. Nel frattempo si sono visionate le immagini di sicurezza dove si vedeva l’uomo rubare il bracciale. Così il 57enne è stato perquisito. Per non farsi scoprire, aveva legato l’oggetto rubato alla sua collana, incastrando il bracciale dietro il collo. Ma i poliziotti si sono accorti e lo hanno arrestato per furto. Ieri mattina il processo per direttissima. Arresto convalidato e patteggiamento a 8 mesi con pena non sospesa. Appena i termini saranno definitivi, visti i precedenti, dovrà scontare la condanna. Lo straniero è stato raggiunto dal foglio di via e non potrà far ritorno in provincia.

