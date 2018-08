Ruba l'auto al conoscente per andare a ballare: trovata fuori dalla discoteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Ruba la macchina ad un conoscente per spassarsela nella movida romagnola: ragazzo nei guai.La denuncia è partita dal proprietario, uno studente pesarese, a cui era stata sottratta la Fiat Panda. Il mezzo veniva immortalato dal Tragasystem in diverse vie pesaresi, sempre con a bordo due ragazzi ed una ragazza. La svolta pochi giorni fa quando un coppia, lui albanese e lei italiana, venivano accompagnati in questura dopo un acceso litigio. Lì i poliziotti hanno notato la somiglianza con gli occupanti dell’auto rubata. Messo alle strette, il ragazzo ha confessato, facendo ritrovare l’auto nei pressi di una nota discoteca a Riccione. Alla base del gesto a danno del loro conoscente vecchie ruggini e la voglia di muoversi per la movida, assumendo anche stupefacenti.