Piovono calcinacci. Chiusa la Rsa Bricciotti. Tutti gli anziani trasferiti alla struttura di Galantara

PESARO - Piovono calcinacci nell’ex ospedale Bricciotti a Mombaroccio, da tempo trasformato in Rsa: struttura fatta chiudere e sgomberata con gli anziani ospiti - nessuno per fortuna è rimasto ferito - trasferito a Galantara, a Trebbiantico. L’allarme ieri, nel tardo pomeriggio dopo le 17, quando il personale in servizio ha notato una pioggia di calcinacci all’interno dello stabile con la letterale esplosione di alcuni mattoni. E’ stato dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Pesaro per un sopralluogo nell’edificio che fino a ieri ospitava 18 degenti, tutti anziani e la maggior parte (16) non autosufficiente ed allettata. Contemporaneamente sono intervenute anche le ambulanze del 118 per il trasferimento degli ospiti che sono stati tutti sistemati a Galantara. Nessuno degli anziani accolti ha subito conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti anche i dirigenti dell’Asur Area Vasta 1 che ne ha la gestione. La struttura, dichiarata inagibile, verrà sottoposta a perizia statica. © RIPRODUZIONE RISERVATA