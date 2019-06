Processo Porcellini, Magnini: «Non ho mai chiesto o ricevuto sostanze dopanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un’ora e mezza di esame per Filippo Magnini, testimone della difesa nel processo penale del dottor Guido Porcellini per doping. Era una mattinata attesa, quella di ieri al tribunale di Pesaro, dove Re Magno è stato sottoposto a un fuoco di fila di domande per dimostrare che il medico degli sportivi non gli aveva mai proposto sostanze illecite. «Magnini aveva una gran voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, è venuto a chiarire una serie di circostanze. Speriamo di aver sgombrato il campo da molti equivoci di fondo circa la pratica medica, farmaceutica, l’allenamento sportivo». Magnini ha dichiarato di aver preso integratori naturali consigliati o preparati da Porcellini, via internet o in farmacia. E quando chiede al medico: “Portami più cose possibili” intende: «Dovevo partire per l’altura e quando sto via 4 o 5 settimane, una valigia è solo per l’integrazione. Non ho mai chiesto sostanze dopanti a Guido, né lui me le ha proposte, abbiamo sempre parlato di integratori naturali».