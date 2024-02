Rottura idrica in zona Torraccia a Pesaro, centralina sommersa e l'acqua finisce nel parcheggio

PESARO - Inconviente e disagi per la grossa rottura idrica questa mattina in zona Torraccia a Pesaro con una centralina (come si evince anche dalla foto) che è stata completamente sommersa dall'acqua finendo la sua corsa nel parcheggio.

Immediata la richiesta di intervento con gli operai di Marche Multiuservizi al lavoro per cercare di ripristinare la situazione: ancora difficile a capire se questo guasto può essere legato in qualche modo al black out che ha colpito Pesaro all'ora di pranzo.