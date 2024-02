Rotto il serbatoio idrico di San Gaetano, sospesa l'erogazione dell'acqua in tutta Pesaro. Gli aggiornamenti

PESARO - Passerà alla storia come un martedì molto complicato. Via luce e acqua in un colpo solo. Prima il maxi blackout (di 15 minuti ma in tutta Pesaro) che ha colpito la città poco dopo le ore 13, in piena pausa pranzo, giusto per farsi andare di traverso una forchettata di pasta. Anche perché con il blackout sono andati in palla anche i collegamenti internet e diverse linee telefoniche. Isolamento totale per 15 minuti: tutti senza elettricità, tv, luce, smartphone e social. Il motivo? Non è stato ancora spiegato ma almeno è stato tutto ripristiano in velocità.

Nel pomeriggio, invece, è toccato all'acqua: disagi per una grossa rottura idrica avvenuta questa mattina in via Pertini a Pesaro con la centralina-serbatoio di San Gaetano, che in pratica rifornisce tutta la città, che è stata completamente sommersa.

L'acqua, che usciva a fiotti, ha in breve tempo allagato anche il parcheggio vicino. Nessun disagio per automobilisti e pedoni, problemi invece per molti cittadini che aprendo il rubinetto, nel pomeriggio, si sono trovati all'asciutto. L'origine del guasto - dopo i primi interventi di controllo - è stata individuata nella rottura di una volvola del peso di 60 quintali.

Operai al lavoro

Immediata la richiesta di intervento con gli operai di Marche Multiuservizi al lavoro per cercare di ripristinare la situazione. Il guasto - è bene sottolinearlo - non è legato al black out che ha colpito Pesaro all'ora di pranzo.

Avviso del Comune

La situazione è precipitata dopo le 17 con la prevista sospensione idrica, per alcune ore, per permettere le operazioni di Marche Multiservizi, necessarie a riparare la rottura alla condotta di distribuzione del serbatoio di San Gaetano, che alimenta tutta la città di Pesaro. Gli operatori sono al lavoro per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini ed eseguire i lavori nel minor tempo possibile. L'interruzione è partita a macchia di leopardo, ancora prima delle comunicazioni ufficiali, in tutta la città: al momento viene segnalata a Villa Fastiggi, Villa Ceccolini e Soria. Marche Multiservizi ha provveduto ad informare tutte le utenze sensibili (ospedale, case di riposo, carcere), contestualmente è arrivato un avviso social da parte del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore Enzo Belloni. L'acqua dovrebbe tornare fruibile alle ore 23.

La comunicazione ufficiale di Marche Multiservizi

