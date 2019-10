Nuove rotonde, esordio flop: troppo strette jersey giù come birilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il tir, che lungo la statale 16, provenendo da Pesaro, prova a girare alla nuova rotatoria di via Metauro, a Cattabrighe, fa una notevole fatica. Si ferma per qualche momento, prende le misure, poi riparte e imbocca la discesa. Prima di lui altri mezzi pesanti non sono riusciti a schivare i new jersey al centro della strada. «Metà dei blocchi bianchi e rossi non ci sono più nella rotatoria, i camion li hanno colpiti e spostati», raccontano alcuni “testimoni” al bar-tabacchi nel mini centro commerciale.Il primo test delle nuove rotonde sperimentali di Cattabrighe passa con qualche punto critico, come appunto è la svolta in quella che nei piani sarà la seconda rotonda provenendo dal centro città, in direzione Romagna, delle tre previste. Ieri, in realtà era la prima, perchè l’incrocio semaforizzato davanti alla chiesa non è stato toccato. «Interverremo lunedì» dicono i tecnici al lavoro sull’Adriatica. Per ora, quindi, sono state installate due rotatorie su tre. Sulla difficoltà dei camion di svoltare in via Metauro, l’assessore ai Lavori pubblici Belloni dice che «la rotatoria è sperimentale, non definitiva, faremo tutti quegli accorgimenti necessari per farla funzionare al meglio. Sottolineo anche che quell’intervento è funzionale al cambio del senso di marcia in strada Fornace Mancini, che faremo la prossima settimana insieme all’eliminazione del semaforo. Con quella nuova viabilità, senza una rotatoria che permetterà di andare verso nord, non si riuscirebbe ad entrare nella statale».