Rompono le telecamere poi "spogliano" tutte le Bmw parcheggiate

PESARO Un furto organizzato nei minimi particolari. Una banda specializzata quella che ha colpito alla Concessionaria Bmw sulla Strada Statale 16 in direzione Romagna all’altezza di Cattabrighe. Un obiettivo difficile anche perchè sorvegliato da telecamere. Qui i ladri hanno prima divelto le telecamere esterne che puntano sul perimetro della concessionaria e dunque sulle auto in sosta.Sono riusciti in poco tempo ad aprire ben 20 auto ferme. Una volta forzate hanno preso alcuni pezzi di possibile interesse come navigatori, Gps, volanti multifunzione, pomelli del cambio, autoradio e altre attrezzature elettroniche.