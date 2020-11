Dalla Romagna per spacciare a Pesaro, beccati dai controlli Covid

PESARO - La coppia è di Urbino, è andata in Romagna per acquistare droga da piazzare poi e ha finito con l'essere arrestata a Pesaro. Il tutto perchè non ha tenuto conto dei controlli Covid e della zona arancione che ha notevolmente ristretto la libertà di circolazione impedendo passaggi da regione a regione, nonchà da un comune all'altro. Nel dettaglio a inguaiare la giovane coppia è stata la targa dell'auto, siglata Rimini. Tanto è bastato a far insospettire la polizia che era impegnata in controlli lungo la statale 16. E quando gli agenti hanno fermato i due giovani chiedendo spiegazioni è saltata fuori la droga, tra hashish e cocaina, pronta per lo spaccio. Il giovane, che guidava l'auto, è stato arrestato. La compaagna denunciata.

