La rivolta dei sacchetti funziona: niente raccolta rifiuti il Primo Maggio

PESARO - E festa sia. La rivolta dei sacchetti ha prodotto risultati. L’altro giorno la denuncia dei sindacati: «Si lavora alla raccolta differenziata anche il primo maggio, non ci stiamo».Dopo una riunione di confronto e di studio di possibili alternative, Marche Multiservizi informa che, in occasione della festività del 1° maggio, lunedì 30 aprile gli uffici di via dei Canonici resteranno chiusi, mentre rimarranno regolarmente aperti gli sportelli clienti e il servizio telefonico clienti. Informa inoltre che nella giornata di martedi 1 maggio viene sospeso il servizio di raccolta dei rifiuti ma garantiti i servizi minimi essenziali. Cgil e Cisl erano andati su tutte le furie perché ai dipendenti della Stirano Teckoservice e Marche Multiservizi era stato chiesto di eseguire il normale turno di raccolta. Il comparto conta una 50ina di dipendenti che dovevano essere impegnati quel giorno con turni che iniziano dalle 5 del mattino e terminano verso mezzogiorno. Si tratta di un servizio indispensabile, ma i sindacati avevano già in tasca altre possibili soluzioni.«Siamo soddisfatti di quanto deciso da Multiservizi – spiega Stefano Ovani, referente Cgil per il settore igiene – è una scelta giusta e saggia perché lavorare il primo maggio, nel giorno della festa dei lavoratori, non era il massimo. C’è stato un confronto e l’azienda ha ascoltato le ragioni. Siamo soddisfatti anche perché ci possono essere alternative».