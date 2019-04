Torna al centro immigrati â€‹a bordo di un'auto rubata: 24enne denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si presenta al centro di accoglienza con un’auto rubata. Lui è un ragazzo del Mali di 24 anni, ospite della struttura di accoglienza Casa Freedom. Sarebbe arrivato con un’auto non sua. Cosa che ha insospettito tutti tanto da richiedere l’intervento della Polizia. La volante è arrivata sul posto e contemporaneamente c’è stata la segnalazione arrivata da Villa Chiara nella zona di Marotta, rispetto al furto di un’auto. I tasselli sono andati a comporre facilmente il puzzle e i poliziotti della Questura di Pesaro hanno denunciato il ragazzo del Mali per furto aggravato e lo hanno anche sanzionato per guida senza patente.