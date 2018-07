Dalla ristrutturazione del bar salta fuori l'affresco firmato Valentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - I pesaresi d’ora in poi potranno di nuovo ammirare “Le colline pesaresi” di Nanni Valentini nel nuovo Castel Ducale. La pittura murale del Maestro per anni è stata nascosta dietro una parete a specchio, sul lato che guarda verso via san Francesco del piano terra del bar di piazza del Popolo. Un’opera realizzata a metà degli anni ‘50, che si è degradata con il passare del tempo, infestata da chiodi e pannelli.Ma dopo un certosino lavoro di restauro, guidato dall’architetto Alberto Iaccarino, il dipinto di Gian Battista Valentini ha riacquistato nuova luce e ieri è stato mostrato in anteprima alla città dentro il cantiere ancora in corso per la ristrutturazione del bar-ristorante Castel Ducale, che oggi alle 18,30 verrà inaugurato. «Il medico di condotta Luigi Moretti, primo proprietario della struttura, che si dilettava anche di novellistica e mecenatismo – ricorda lo storico dell’arte ceramica Claudio Giardini, ex direttore dei Musei Civici di Pesaro – aveva già intercettato Valentini per fargli illustrare un libretto di racconti. Quando il bar entrò in funzione, lo richiamò per fargli dipingere la parete. L’opera non guarda al mare, si rivolge verso le colline di Novilara, e forse anche di Candelara, e c’è una natura morta, dove Nanni per ricordarci che Pesaro è una città di mare, ci mette anche un’aragosta».