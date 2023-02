Ristorante Volta della Ginevra: «Grande attenzione a materie prime e prodotti, tutto di prima qualità»

PESARO - Nessun risparmio sulle materie prime, sempre di primissima qualità. È quanto afferma il titolare del risorante "Volta della Ginevra" a Pesaro, di cui riceviamo e pubblichiamo una richiesta di rettifica rispetto al nostro articolo del 16 gennaio scorso.

Il passo in oggetto recitava: «Tutte le nostre fatture già da fine e inizio anno, sono al rialzo – conferma il gestore della Volta della Ginevra in via Mazzolari – e lo stesso vale per le bollette in arrivo. Cerchiamo tuttavia, o almeno questa è la nostra politica per ora, di risparmiare sugli acquisti ma non andremo a ricaricare sui menù».

«Tale affermazione - specifica la proprietà - oltre ad essere falsa, scredita l'immagine, la reputazione e la dignità del ristorante e della proprietà, che da anni gestisce il locale ponendo un'attenzione e una cura particolare nella ricerca delle materie prime e nella qualità dei proprio prodotti, attenzione che, addirittura - da un'indagine tecnica effettuata dagli esperti del settore - difetta in molti locali della ristorazione pesarese».