Risse e spaccio di cocaina: il questore chiude il bar per 15 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Risse e spaccio: chiuso per 15 giorni il Bar Miele.Il provvedimento del questore a carica del locale all’incrocio tra via Flaminia e via Fratti, è arrivato dopo diversi episodi avvenuti al suo interno. In particolare i poliziotti erano dovuti intervenire diverse volti per sedare discussioni e liti e, in due occasioni, avevano tratto in arresto un 49enne tossicodipendente pesarese trovato in possesso di 18 dosi di cocaina e di materiale per confezionarle.