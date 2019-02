Rissa al Campus, il preside consegna i video e promette: «Punizioni esemplari»

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO -, telecamere al setaccio e punizioni esemplari per i responsabili. All’indomani della zuffa dopo la campanella, le reazioni non si fanno attendere. La storia è ancora al vaglio dei carabinieri che hanno in mano il caso. Ma parrebbe, dai primi riscontri, che ci sia stato un incontro, trasformatosi in uno scontro, tra l’attuale fidanzato di una ragazza e il suo ex. Quest’ultimo avrebbe voluto un chiarimento, ma per tutta risposta si ritrovato davanti una ventina di ragazzi e lì sarebbe iniziata la rissa. Calci, spinte, pugni con un contuso portato in ospedale per accertamenti rispetto a una possibile rottura del setto nasale. L’ex sarebbe riuscito a sottrarsi alla rissa, mentre alcuni ragazzi non volevano reagire. Ma sono comunque volate le botte. Ci sono ancora diversi punti oscuri, soprattutto rispetto ai ragazzi coinvolti di quali istituti siano.