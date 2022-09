PESARO - Smarrite, danneggiate, ma soprattutto inutilizzabili, con tutte le 18 caselle timbrate. La corsa al rinnovo della tessera elettorale durerà fino a tutta la giornata di domenica. E anche per questo servizio di rilascio del documento indispensabile per esercitare il diritto di voto, insieme alla carta d’identità, c’è concitazione all’ufficio centrale in largo Mamiani e nelle sedi di quartiere a Cinque Torri, Muraglia, Vismara e Villa Fastiggi.

I numeri

In base ai dati forniti da chi coordina la macchina elettorale del Comune, risulta che dalle Politiche del 2018 al fotofinish di questi ultimi due giorni verso le urne del 25 settembre i duplicati rilasciati sono più che raddoppiati, sul totale delle tessere emesse e principalmente inviate a domicilio. E ancora resta una no stop di aperture degli sportelli per richiedere il documento prima e durante il voto. Il dato di raffronto possibile è su base annua. Dal 1º gennaio 2022 a ieri mattina sono stati richiesti 2.652 duplicati, per esaurimento degli spazi dove apporre i timbri dell’avvenuta votazione, smarrimento, furto e deterioramento su un totale di 4.937 tessere rilasciate, comprendenti quelle inviate a casa ai 614 diciottenni che a Pesaro voteranno per la prima volta (da questa tornata si possono esprimere anche per il Senato), ai cittadini che hanno cambiato residenza e ai nuovi arrivi dall’estero. Nel 2018 invece, in vista delle votazioni per Camera e Senato, i duplicati richiesti sono stati 1.246 su un totale di 4.452 tessere riprodotte. I pesaresi non vedrebbero dunque l’ora di mettere la X sulla scheda?



Il trend

Un trend in sensibile ascesa che lascerebbe pensare a un maggior desiderio di recarsi alle urne e partecipare alla vita democratica? I responsabili dell’ufficio elettorale smorzano gli entusiasmi: «La causa principale di questo incremento di tessere rilasciate nell’anno in corso è dovuta all’esaurimento progressivo e periodico degli spazi, dopo le 18 consultazioni utili. Il documento è stato introdotto nel 1999 con la legge 120, quindi ha 23 anni e parecchi voti alle spalle». Fatta eccezione per il 2021, dal 2018 a oggi si è praticamente votato tutti gli anni. Prova ne sia il forte calo di elettori, in linea con la tendenza nazionale che annuncia un astensionismo record attorno al 35% (sono compresi gli indecisi ed è la media dei sondaggi tra il 1º e 9 settembre). Alle elezioni politiche del 2018, anche allora la consultazione è stata di un solo giorno, si è recato alle urne il 79,36% dei pesaresi. L’anno dopo ci sono state le Europee 2019, con un’affluenza del 70,99%, insieme alle Comunali che hanno totalizzato nello stesso election day il 69,41%. Il voto per le Regionali 2020 a Pesaro, nelle due giornate del 20 e 21 settembre raddoppiate causa Covid, è arrivato a quota 62,99%. Infine i cinque referendum di quest’anno hanno totalizzato appena il 16,4%. Domenica i seggi pesaresi attendono 75.860 elettori, 39.605 femmine e 36.255 maschi.



Le criticità

Ci sarebbero due criticità dietro la disaffezione alle urne, come confermano gli addetti alla macchina comunale. Ragioni tecniche: cause di forza maggiore, per salute e lavoro, la mancata introduzione della votazione elettronica, il ricorso al voto per corrispondenza solo per i residenti all’estero e lo scrutinio soffocato in una sola giornata. Seguono le ragioni politiche, la sfiducia nelle istituzioni, il disinteresse per la vita pubblica, la protesta dei giovani contro il sistema di cui non si sentono rappresentati e la indecisione sulle proposte dei partiti. La fonte è il Libro bianco della commissione di studio del dipartimento per le riforme istituzionali della presidenza del Consiglio dei ministri.