Rinforzi da Bologna per il blitz al parco: trovati pacchi di marijuana

PESARO - Ancora droga al parco Miralfiore. I carabinieri di Pesaro e il reggimento arrivato da Bologna nell’ambito dell’operazione Periferie sicure hanno controllato i luoghi sensibili della città: la stazione del treno e delle corriere, ma anche il parco Miralfiore con l’unità cinofila. Il tutto nell’ambito della prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio e consumo degli stupefacenti. In totale 10 uomini da Bologna e 8 della territoriale pesarese oltre a due unità cinofile, Yago e Amos. Alla vista dei militari c’è stato un fuggi fuggi generale al parco che si è praticamente svuotato. Proprio all’ingresso del parco i cani hanno fiutato dello stupefacente nascosto nell’erba. In un primo caso si trattava di un involucro di circa 40 grammi di marijuana. Poco più in là un altro pacchettino con 2 grammi di sostanza. I carabinieri hanno anche controllato una settantina di persone tra cui una quarantina di cittadini stranieri.