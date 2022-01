Scende dal treno: un 34 enne pesarese rapinato e accoltellato a Rimini

RIMINI - Derubato e accoltellato, per fortuna in modo non grave, un giovane pesarese a Rimini, in zona stazione. Sull’episodio, che ancora presenta dei punti su cui far chiarezza in particolare sul movente dell’aggressione, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rimini. Il fatto è accaduto venerdì sera non lontano dalla stazione del treno da dove era da poco sceso il giovane, di 34 anni.

Stando ai primi accertamenti il 34enne sarebbe stato aggredito da un’altra persona che l’avrebbe derubato del portafoglio con i soldi. Il pesarese ha tentato di sfuggirgli e di opporre resistenza ma, nella colluttazione che ne è seguita è spuntato un coltello che avrebbe raggiunto e colpito il giovane alle spalle. A quel punto l’aggressore sarebbe scappato con i soldi abbandonando la vittima sanguinante. Tuttavia, nonostante la ferita, il 34enne ha trovato la forza di riprendere il primo treno di ritorno diretto a Pesaro.

Una volta rientrato in città il 34enne è andato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore, anche se con riluttanza, tanto pare che a un certo punto se ne sia andato per poi ripresentarsi in un secondo momento per farsi medicare la ferita che comunque non era penetrata in profondità e non gli ha procurato delle serie conseguenze. Nel frattempo sono scattate le indagini da parte dei carabinieri di Rimini che vogliono anche verificare se alla base della rapina ci siano delle cause legate ad altre questioni più circostanziate riconducibili allo spaccio di droga o comunque a motivazioni economiche.

