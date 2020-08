Rientrano dalle vacanze e trovano la casa svaligiata: cresce la rabbia e anche la paura

PESARO - Ancora furti in abitazione e questa volta i ladri hanno colpito una famiglia che era in ferie. E’ successo a Montecchio in zona Grotte in un appartamento deserto perchè i proprietari erano in vacanza e sono tornati solo nella giornata di lunedì dopo una settimana fuori. Appena rientrati l’amara sorpresa di trovare l’abitazione messa sottosopra alla ricerca di qualcosa da rubare, soldi o gioielli. Non si sa quando i malviventi abbiano compiuto il furto, che è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, dato che i proprietari sono stati assenti per tutta la settimana del Ferragosto. E i carabinieri stanno anche indagando anche sulla denuncia di un furto avvenuto a Pesaro, nel quartiere di Pantano, in via Rossi, la vigilia di Ferragosto, venerdì a metà mattinata dove hanno colpito in un appartamento al secondo piano di un condominio di 5 piani. All’interno c’era la figlia 16enne della proprietaria che era da poco uscita. La ragazzina avrebbe dichiarato di non essersi accorta dei ladri, perchè era in un’altra stanza. I ladri sarebbero entrati dalla porta principale, blindata, che non era chiusa dall’interno, per dirigersi in camera da letto per sottrarre gioielli e ori per qualche migliaia di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA