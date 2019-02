E' ricoverato in ospedale i ladri gli svaligiano la casa incustodita

di Luigi Benelli

PESARO - Lui è ricoverato in ospedale, i ladri gli svaligiano casa. E’ successo l’altra notte, ma l’allarme è scattato ieri mattina dopo aver notato l’effrazione. I ladri infatti erano penetrati nell’appartamento di via Silvio Pellico, a Pantano, praticando un foro nel vetro della portafinestra. Una volta dentro il copione ormai è consolidato. Hanno messo tutto sottosopra alla ricerca di oggetti di valore o denaro. E infatti i malviventi sono riusciti a trovare 1000 euro in contanti e il libretto di risparmio del proprietario di casa. L’uomo era ricoverato in ospedale e quindi i ladri hanno potuto agire indisturbati.