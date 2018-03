Richiedenti asilo arrestati â€‹alla stazione con l'eroina nascosta nei guanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Arriva un treno carico di… eroina: due trafficanti arrestati dalla Polizia alla stazione ferroviaria.Il controllo degli agenti di Polizia è scattato alla stazione nei confronti di di due cittadini pakistani, appena giunti in città da Ancona. Nella circostanza l’atteggiamento di uno di essi, che palesando un apparentemente immotivato nervosismo, stringeva convulsamente in mano un paio di guanti, insospettiva i poliziotti che, pertanto, decidevano di approfondire la verifica.Gli agenti avevano così modo di appurare che all’interno di uno dei due guanti erano stati celati quattro ovuli di eroina per un preso complessivo di 40 grammi circa, che si ritenevano essere destinati allo spaccio. Per tale motivo i due stranieri, rispettivamente di 32 e 26 anni, richiedenti asilo, venivano tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi.