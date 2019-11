Pesaro, richiedente asilo preso alla stazione con due etti di marijuana nello zaino già pronti da spacciare

PESARO - La droga nello zaino, già pronta per essere spacciata. Maxicontrollo nelle zone calde dello spaccio da parte della Polizia di Pesaro, nell’ambito della prevenzione contro i bivacchi e lo smercio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, accompagnati dall’unità cinofila, hanno controllato la zona della stazione del treno e delle corriere oltre al parco Miralfiore, ormai un luogo sempre sotto la pressione delle forze dell’ordine per via dei numerosi ritrovamenti di sostanze e pusher. Alla stazione delle corriere è stato perquisito un cittadino nigeriano di 20 anni, richiedente asilo. Nello zaino aveva circa 200 grammi di sostanza stupefacente già divisa in dosi. Si trattava di marijuana. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente.

