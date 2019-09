Richiedente asilo aggredisce â€‹i poliziotti, cerca la pistola Agente picchiato: 45 giorni

di Luigi Benelli

PESARO Scappa ai controlli, viene inseguito dalla polizia e aggredisce a calci e pugni gli agenti mandandoli all’ospedale. Scene da film ieri mattina tra la stazione ferroviaria e via Vincenzo Rossi con un giovane richiedente asilo di origini nigeriane bloccato e arrestato dopo aver tentato anche di prendere l’arma di un poliziotto nella colluttazione.Dei due poliziotti finiti in ospedale uno è Giuseppe Sepede, che recentemente aveva ricevuto un encomio dal sindaco Matteo Ricci per un’operazione in cui, insieme a un collega, ha salvato la vita a un giovane. Ieri mattina la squadra volante ha effettuato una serie di controlli mirati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio in zona stazione e sottopasso del cavalcaferrovia. Durante i controlli, gli agenti hanno voluto vederci più chiaro su un nigeriano che destava dei sospetti.