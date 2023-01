Il sindaco di Pesaro Ricci a tutto tondo: «L'inflazione colpisce la povera gente più degli altri. Pd? Basta piangersi addosso»

PESARO- Intervenuto su Raitre, nel corso della trasmissione Agorà, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci anche coordinatore dei sindaci del Pd ha parlato di vari temi tra cui inflazione, caro carburanti e dibattito politico:

Le dichiarazioni

«L'inflazione colpisce la povera gente più degli altri. La storia delle accise sui carburanti riguarda il pane perché crescono i costi per trasportare le farine, riguarda le verdure, riguarda i prodotti del supermercato, e costeranno tutti di più a causa dei carburanti e del trasporto. Le accise sono un tema essenziale per l'inflazione. Il costo lo ritroviamo nel carrello della spesa. Il governo ha fatto una scelta politica sbagliata, che aumenta una inflazione già pesante. Se ne prenda la responsabilità, se ne è capace. Invece assistiamo al solito metodo: promettere l'impossibile in campagna elettorale e dare la colpa a qualcun altro quando si è al governo. Questa è la cultura della destra. Ma non funziona, gli italiani non sono sciocchi». E ancora: «Gli italiani provano. Hanno provato i 5stelle, sono andati su Salvini, poi sulla Meloni. Nulla è acquisito per sempre, nulla è perduto per sempre. Questo è il dato di una fase politica così fluida. Per questo al Pd dico: basta piangersi addosso. Occorre ripartire. Se ci concentriamo sul lavoro politico e di opposizione, possiamo ritrovare fiducia e attenzione. Più persone andranno a votare il 26 febbraio, meglio ripartiremo». Non manca una stoccata alla destra: «La destra governa gran parte delle regioni italiane, che sulla sanità hanno responsabilità importanti. Anche la Regione Marche, da oltre due anni. La sanità è migliorata? Basta fare un giro negli ospedali, nei pronto soccorso del territorio per capire che non è così. È peggiorata. Hanno costruito una parte della loro vittoria elettorale parlando dei disservizi in sanità, anche esagerando. Poi al governo le cose peggiorano. Se ne prendono la

responsabilità o è sempre colpa di chi c'era prima?»