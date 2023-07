Riccardo Merloni presidente emerito dei Marinai d'Italia: per 44 anni ha guidato l'Associazione di Pesaro

PESARO - Una festa a sorpresa, piena di affetto e di emozioni. I consiglieri e sindaci del gruppo Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia) Gruppo “M.O. Vincenzo Rossi” di Pesaro, si sono riuniti mercoledì 5 luglio per consegnare all’ex presidente e socio del gruppo, Riccardo Merloni l’attestato di Presidente Emerito del gruppo.

Il riconoscimento a Riccardo Merloni è stato consegnato per la lunga militanza nel gruppo stesso, sugellata da 11 mandati consecutivi, per un totale di 44 anni come presidente dell'Anmi pesarese: dal 1977 al 2021.