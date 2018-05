Ricatta la fidanzata con foto hard e la costringe a "sniffare" cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Per rendere indimenticabili i rapporti con la fidanzata con cui divideva l’abitazione, per un lungo periodo l’ha costretta ad assumere cocaina in sua compagnia. E quando lei gli ha detto di non volerlo più assecondare ha rubato dal suo Pc una foto in cui lei esercitava l’autoerotismo e come fosse la cosa più normale l’ha minacciata di diffonderla in Rete.Il nome del gentiluomo, un cattolichino classe ‘75, per questo motivo ora si trova scritto nel registro degli indagati della procura della Repubblica di Rimini. I reati ipotizzati dal pubblico ministero Davide Ercolani sono quello di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Accusa, quest’ultima, giustificabile dal fatto che la ragazza, originaria del Pesarese per diverso tempo, temendo la diffusione dello scatto a luci rosse sui vari social, ha continuato ad imbottirsi di cocaina che a volte veniva sniffata ed altre volte fumata cercando di tenerlo buono e fargli passare la malsana idea dei social. Un ricatto assecondato un paio di volte, fino a quando esasperata e spaventata, ha preso il coraggio a due mani ed è corsa in caserma a denunciare i soprusi subiti.