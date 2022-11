PESARO Le foto di lei in atteggiamenti particolarmente intimi finite su Facebook. Ieri l’istruttoria per un processo che vede imputato un 24enne accusato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Un caso di revenge porn che prende le mosse da una relazione tra l’imputato e una ragazza di 23 anni. I due si sono frequentati, ma quando la storia ha iniziato a scricchiolare e lei lo ha lasciato, lui ha postato per vendetta su Facebook delle immagini che ritraevano lei nuda, intenta a masturbarsi.

Almeno 5 le immagini che aveva carpito tramite gli screenshot di una videochiamata intercorsa tra i due. Una telefonata bollente che non si è chiusa allo spegnimento della telecamera. Una telefonata che sarebbe dovuta rimanere privata, un gioco tra due fidanzatini. Lui, a insaputa di lei, aveva scattato quelle foto in cui si vedeva anche il suo volto. E le ha utilizzate in seguito mettendole sul proprio profilo social con l’intento di screditarla e di offenderla. Foto che sono state viste da più persone e hanno provocato dolore e frustrazione nella giovane.

La ragazza ha vinto il comprensibile muro del senso del pudore e ha sporto denuncia. E si è arrivati al processo. Ieri è toccato a lei parlare. Ha ripercorso i fatti che l’hanno provata particolarmente. Poi le testimonianze di chi ha portato avanti le indagini. La giovane si è costituita parte civile tramite l’avvocato Alessandra Angeletti che ha chiesto un risarcimento di 10mila euro. La sentenza il 13 luglio 2023.