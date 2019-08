Retata anti abusivi in spiaggia: ​il magazzino nell'hotel dismesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’hotel dismesso, il nascondiglio degli oggetti dei venditori abusivi. Ancora un nuovo blitz in spiaggia degli agenti della polizia locale e degli uomini della Capitaneria di Porto impegnati nella lotta contro l’abusivismo commerciale. Nella mattinata di ieri i controlli si sono concentrati nella zona del Genica, che come sempre diventa un punto in cui gli ambulanti si radunano per esporre la loro merce.Alla vista degli uomini in divisa, il solito fuggi fuggi tra gli ombrelloni. Nel fuggire i venditori hanno abbandonato i loro sacchi e zaini. All’interno gli agenti della Locale hanno trovato e sequestrato in totale 828 pezzi tra collane, anelli, borselli, abiti e occhiali. Ma la caparbietà e insistenza degli operatori della Polizia Locale e della capitaneria ha permesso di trovare altri borsoni e sottrarli al commercio abusivo. Sono stati individuati nelle aree in disuso di alcuni alberghi chiusi, usati dai venditori abusivi come imbosco. In particolare l’Hotel Rex, usato come deposito e magazzino dagli abusivi.