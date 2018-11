Resta vedova e diventa escort a 55 anni «Sono la più richiesta, vi racconto tutto»

di Gianluca Murgia

PESARO - C’è chi l’amore lo far per noia, chi se lo sceglie per professione. Come Lola che, a folleggiar di gioia in gioia, ha iniziato per necessità, a 55 anni, dopo essere diventata prematuramente vedova. E ora, che di primavere ne ha 59, si ritrovata in testa alla sezione pesarese del portale EscortAdvisor. Sì, avete capito: Lola (nome di fantasia) ha 59 anni (reali) e svolge la professione più antica del mondo a Pesaro. E sì, avete capito altrettanto bene: EscortAdvisor, come il più celebre TripAdvisor, è un sito che consente ai clienti di recensire pubblicamente quanto “consumato”. A lei hanno attribuito cinque stellette su 5.