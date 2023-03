PESARO Una storia secolare alle spalle, un triste presente da monumento al degrado, nessun progetto di rinascita definito per il futuro. La declinazione temporale dei destini del vecchio riformatorio di via Luca della Robbia, cioè l’ex chiesa del convento di Santa Maria degli Angeli, non lascia spazio all’interpretazione. Ma adesso potrebbe accendersi un faro di speranza nelle nebbie del ”libro dei sogni”, aperto e sfogliato più volte.



Le opzioni fallite



Nell’edificio è stata annunciata in rapida sequenza la realizzazione, dopo un ipotetico restyling, della sede del liceo musicale e coreutico, poi di una scuola meterna. Nessuna delle operazioni è andata in porto. La Provincia, su richiesta e in accordo con il Comune, ha deciso così di tentare di nuovo la vendita all’asta, dopo la precedente selezione pubblica andata deserta nel 2019 e lo stop dei successivi incanti durante la pademia. La Provincia detiene la quota di maggioranza nella proprietà, pari al 56,84%, mentre il Comune il 43,16%. Questa volta si incontreranno domanda e offerta del bando? Il prezzo base sarà abbassato del 25% rispetto al valore stimato di 675.000 euro. Cifra consistente alla quale vanno aggiunte le spese per i lavori di ristrutturazione. Ma non è stato tanto il costo a scoraggiare i compratori, quanto i vincoli e i paletti fissati dalla Soprintendenza a tutela dell’immobile di pregio storico e architettonico.



I limiti



Limiti alla trasformazione per un nuovo utilizzo del colosso abbandonato, rimasto finora uno dei tanti luoghi del patrimonio pubblico in degrado, come l’ex San Benedetto, il complesso delle Zoccolette, palazzo Aymonino. Solo qualche esempio. «Di recente ci ha contattato il Comune per sapere se eravamo d’accordo a mettere di nuovo all’asta l’ex chiesa del ’500 tra via Luca della Robbia e via Bertozzini - spiega Marco Domenicucci, direttore generale della Provincia -, la parte interessata alla vendita è quella dove si aprivano le celle del carcere minorile. Un’area assai degradata da ristrutturare accanto al Centro per l’impiego con gli uffici della Regione per il mercato del lavoro e la formazione professionale, affacciato invece sul chiostro, con il pregevole pozzo, e più in là il campo sportivo. Ora dobbiamo rifare l’accatastamento e definire il nuovo bando per l’asta che abbiamo delegato al Comune. Si potranno presentare offerte al rialzo e al ribasso, non inferiori al 25% del valore immobiliare». I vincoli dettati della Soprintendenza stabiliscono per esempio che «non si possa scavare in profondità nelle fondamenta, è vietato modificare l’ampiezza delle finestre e delle porte, ci sono limiti di cubatura per gli ampliamenti - precisa Domenicucci -. Speriamo che qualcuno interessato questa volta si faccia avanti. Sembrerebbe che un’impresa di costruzioni voglia realizzare degli appartamenti in quest’area strategica fra centro e mare, molto appetibile per la residenza».



Il vecchio cruccio



L’ex riformatorio è sempre stato un ”vecchio cruccio” del sindaco Matteo Ricci che ha manifestato sensibilità per il ”degrado del contenitore, uno stato di ingombrante abbandono che stride con le ristrutturazioni nella zona. Ma la mazzata finale ce l’hanno data i vincoli che la Soprintendenza ha posto sul bene, dalla facciata al muro di cinta. Un ginepraio di lacci e laccioli che rendono difficile ogni destinazione finora ipotizzata, dai servizi al terziario, al residenziale”.