PESARO Per il recupero del San Benedetto siamo al giro di boa. E adesso bisogna correre ancora più forte perché ci sono davanti soltanto due anni scarsi per trasformare l’ex manicomio in abitazioni con affitti a buon mercato. Ieri c’è stato il passo decisivo in piazza del Popolo, al servizio Opere pubbliche. Il Comune ha avviato ufficialmente l’appalto del progetto esecutivo e della realizzazione dei lavori.

APPROFONDIMENTI LE REGOLE DELLA FESTA CaterCapodanno a Pesaro, il Comune vara tre ordinanze: ecco tutti i divieti da rispettare

Nel dettaglio

Un’operazione da 16.448.014 euro, finanziata con le risorse europee legate al Pinqua-Pnrr per 14.975.173 euro, da 1.198.014 euro del Fondo ministeriale per l’avvio di opere indifferibili, legato all’aumento dei costi delle materie prime, e da 274.827 euro del bilancio comunale. Le offerte si presentano nella piattaforma telematica entro le 14 del 1º febbraio e le “buste” vengono aperte il giorno stesso a partire dalle 15. Il valore stimato della gara è di 11.838.873 euro, al netto dell’Iva, ripartito fra progettazione esecutiva per 299.980 euro e realizzazione dei lavori per 11.538.893 euro. Le opere interessano solo una parte del complesso edilizio dell’ex ospedale psichiatrico, quella affacciata su corso XI Settembre-via Belvedere, dove si realizzeranno in 5.755 metri quadrati case popolari e residenze di social housing, complessivamente 38 appartamenti ad affitto economico, più l’ambulatorio dell’Ast 1 e la sistemazione del giardino interno.

L’apertura

Il cantiere dovrebbe aprirsi non prima di ottobre 2024, essendo necessari al massimo 9 mesi a partire dal 1º febbraio per espletare le procedure della gara e firmare i contratti con la ditta e i professionisti, oppure gli appositi “raggruppamenti” di imprese che si uniscono ad hoc con l’obiettivo di assumersi l’incarico. È noto che i lavori debbano finire entro il 31 marzo 2026, limite tassativo e di grande responsabilità, anche perché se non vengono rispettate le scadenza si rischia di perdere i fondi. Due anni in velocità per un’operazione colossale, dato il grave degrado in cui versa la struttura e i paletti imposti dalla Soprintendenza, trattandosi di edificio storico vincolato.

Sono state quindi definite le modalità dell’incarico: si seguono la procedura aperta, essendo l’importo superiore alla soglia comunitaria, e i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del miglior rapporto qualità-prezzo. Quel che c’era da fare il Comune lo ha fatto, quindi a questo punto si pone ancora più pressante l’esigenza che gli altri “attori” del restyling, cioè la Regione e l’Azienda sanitaria territoriale 1, proprietaria di parte del San Benedetto, facciano la loro.

I settori che avrebbero dovuto progettare, finanziare e ristrutturare non si vedono all’orizzonte. L’iter si è messo in moto solo per quanto riguarda la vendita delle porzioni interessate dai lavori del Comune. Si paventano scenari “disastrosi” con il blocco dei certificati di abitabilità del social housing e delle case popolari per questioni di sicurezza, dato l’allarmante degrado del contesto urbano.

Doppia tranche

In sostanza sono due le tranche nelle quali deve intervenire Regione-Ast. Primo, la parte centrale del San Benedetto con il chiostro e i cortili-giardini interni, dove si apriranno gli uffici della dirigenza sanitaria e altri servizi. Secondo, le villette a schiera in via Mammolabella da mettere sul mercato.