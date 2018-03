Rave abusivo sotto la villa di Pavarotti: musica fino al mattino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Rave sotto la Villa di Pavarotti, per i residenti della Baia una notte insonne. E le lamentele fioccano: «Svegliati nel cuore della notte da una musica assordante, fino alle nove di mattina. Almeno 30 ragazzi ballavano sulla spiaggia». All’ora di pranzo, ieri, Campo di Marte appariva molto tranquillo. Famiglie che passeggiavano lungo la ciclabile, o sulla spiaggia a fianco dei tronchi trascinati dal maltempo. Insomma, una mattinata serena, a cavallo tra fine inverno e l’avvicinarsi della primavera. Ma la notte della Baia ha avuto invece un’altra faccia, molto più agitata. I residenti hanno segnalato la presenza di un rave in fondo a viale Varsavia, proprio sotto la Villa di Pavaraotti.«Alle tre di notte è iniziata la musica – raccontano alcuni abitanti dell’area residenziale della Baia – una musica assordante, e da quel momento non siamo più riusciti a dormire». Le casse sarebbero rimaste accese a tutto volume sul Lido Pavarotti, per almeno sei-sette ore.«Alle nove di mattina si sentiva ancora la musica. Con le prime luci dell’alba, vedevamo dai terrazzi almeno 30 ragazzi che ballavano sulla spiaggia». Ma chi ha organizzato questo rave? A quanto pare si tratta di ragazzi provenienti da fuori città che si sono radunati con un tam tam che ha utilizzato le piattaforme social. Ieri in tarda mattinata qualcuno di loro era ancora lì. Niente più musica, e lungo la strada un camioncino sul quale stavano sistemando le casse utilizzate durante la notte.