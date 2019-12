Pesaro, il rapinatore della farmacia: «Ho fatto una stupidaggine». Il giudice: «Deve capire, rimane in carcere»

PESARO - Ha ripercorso i momenti della rapina che ha compiuto domenica. Con in testa uno scopo ben preciso: avere i soldi per comprarsi la dose di eroina. Ieri mattina in tribunale a Pesaro l’interrogatorio di garanzia del 21enne che domenica era uscito da una comunità di recupero per tossicodipendenti per andare alla farmacia Mari di via Fratelli Rosselli.

Qui, armato di un coltellaccio da cucina, ha minacciato la dipendente per prendersi parte dell’incasso, circa 300 euro. Di fronte al giudice, difeso dall’avvocato Marilù Pizza e Giulia Volponi, ha detto di averlo fatto per potersi fare di eroina. Ha parlato di una stupidaggine. Il giudice Francesco Messina ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere. «Il motivo è duplice – spiega Messina – da un lato c’è l’esigenza collettiva di mettersi al riparo da gesti irresponsabili e pericolosi per la comunità. Dall’altro ci deve essere anche da parte del ragazzo una presa di coscienza di un percorso di responsabilità che deve iniziare a fare. Non chiuderemo il fascicolo, ma lo seguiremo affinchè possa rendersi conto che queste non sono delle stupidaggini, ma sono dei crimini. Occorre dare il giusto peso alle parole e capire le conseguenze dei fatti».

