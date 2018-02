Rapinano la banca ma non fanno neanche in tempo ad uscire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Presi subito dopo la rapina, anzi ancor prima di portarla a termine. Nella mattinata del 23 febbraio i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza del reato di rapina aggravata in concorso due individui di origine catanese, di 30 e 45 anni, pluripregiudicati.I due erano stati individuati dai carabinieri poco prima della rapina a bordo di un’auto mentre con fare sospetto si aggiravano nei pressi dell’Ubi Banca di largo Madonna di Loreto. Improvvisamente entravano all’interno e parzialmente coperti da sciarpe e dietro la minaccia di un cutter, si facevano consegnare dagli impiegati 18.000 euro in contanti.Mentre i clienti della banca riuscivano a scappare in strada, in pochi secondi i rapinatori si sono trovati di fronte i carabinieri che nel frattempo erano confluiti sul posto bloccando i due ancora all’interno e traendoli in arresto.I due individui sono stati associati nel carcere di Pesaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.