Entrano in banca col taglierino: arrestati prima che riescano a uscire

PESARO - Tutto in pochi istanti. Entrano col taglierino in banca, minacciano i dipendenti, ma vengono presi dai carabinieri. Probabilmente si tratta degli stessi autori del doppio colpo alle Poste in piazza Redi. Un intervento fulmineo in un caso i cui i particolari verranno svelati oggi in conferenza stampa dal Reparto Operativo dei Carabinieri.E’ successo poco dopo le 11 alla filiale Ubi Banca di largo Madonna di Loreto, nel quartiere di Montegranaro. Due persone sono entrate in banca incappucciate e con un taglierino, sono andate dietro il bancone e hanno minacciato un dipendente chiedendo tutti i soldi della cassa. Sono stati attimi di tensione, palpabile anche al piano di sopra, dove l’istituto ha degli uffici. Tempo pochi attimi e sono entrati i carabinieri che hanno intimato ai due banditi di fermarsi. Li hanno bloccati e arrestati.