Raid dei vandali in spiaggia: tagliano i lettini, mangiano le paste e gettano nei rifiuti quelle avanzate

PESARO - Notte di vandalismi e un tentato furto. Brutto risveglio ieri mattina per i gestori di bagni Jolly Joker sul litorale di levante a Pesaro. Quasi all’alba qualche vandalo si è divertito a tagliare dei lettini arrecando dei danni allo stabilimento balneare. Non contenti hanno anche reciso le corde che tenevano insieme le canoe facendole cadere. Infine hanno trovato il contenitore di cornetti, pizzette e salati che la pasticceria aveva consegnato al bar dello stabilimento. Lo hanno aperto e se ne sono mangiati alcuni. Poi, per puro sfregio, hanno buttato nella spazzatura tutte le altre pastarelle, qualche decina. I gestori hanno dato l’allarme ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia.

