Raid notturno dei ladri in spiaggia: â€‹ripuliti ristorante e stabilimento

PESARO - Nel mirino dei ladri i ristoranti e stabilimenti balneari in spiaggia. Due colpi nella stessa notte, uno di seguito all’altro. I ladri hanno fatto visita al ristorante di Bagni Bibi e a Caletta 52, sul lungomare di levante. Nel primo caso hanno forzato la porta di ingresso e sono andati verso il registratore di cassa dove hanno trovato circa 300 euro, parte dell’incasso dei giorni precedenti. Poi hanno trovato la cassaforte e hanno cercato di portarla via, ma hanno deciso di abbandonarla in spiaggia. I ladri hanno colpito anche a pochi metri di distanza, al ristorante Caletta 52, rubate alcune centinaia di euro, frutto degli incassi delle serate precedenti. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi del caso.