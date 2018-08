Rai5 dedica una serie di show al Rof e al 150° anniversario di Rossini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - È dedicato a Gioachino Rossini nel 150esimo anniversario della scomparsa e al Rossini Opera Festival di Pesaro il ciclo operistico che Rai Cultura propone nel mese di agosto su Rai5, il giovedì in prima serata. Il primo appuntamento, giovedì 2 agosto alle 21.15, è con Adelaide di Borgogna, dramma per musica eseguito per la prima volta al Teatro Argentina di Roma nel 1817. La produzione è quella andata in scena a Pesaro nel 2011, con la direzione musicale di Dmitri Jurowski e la regia di Pier’Alli.Il secondo appuntamento del ciclo, giovedì 9 agosto alle 21.15, è con Sigismondo, il dramma per musica rappresentato per la prima volta alla Fenice di Venezia nel 1814. Lo spettacolo proposto è quello andato in scena a Pesaro nel 2010, con la direzione di Michele Mariotti e la regia di Damiano Michieletto, che ambientò l'opera in un manicomio.Il terzo titolo proposto, giovedì 16 agosto alle 21.15, è Ciro in Babilonia, andato in scena per la prima volta nel 1812 al Teatro Comunale di Ferrara, che Stendhal definì “un’opera piena di grazia”. L’allestimento è quello del Rof del 2012 con la direzione di Will Crutchfield e la regia di Davide Livermore.Il ciclo di Rai5 si conclude giovedì 30 agosto alle 21.15 con una prima TV proveniente dall'edizione 2018 del Rossini Opera Festival: Ricciardo e Zoraide, il titolo inaugurale di quest'anno, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Giacomo Sagripanti e la regia di Marshall Pynkoski. Protagoniste due star come il tenore Juan Diego Flórez e il soprano Pretty Yende.